Exp_i-SpectrAnalysis_RVI EA はi-SpectrAnalysis_RVIオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされた i-SpectrAnalysis_RVI.ex5 指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

i-SpectrAnalysis_RVIで使用される平均化アルゴリズムは、指標のすべてのバーでの再描画につながることにご注意ください。したがって、取引が行われた瞬間の実際の指標の状態の画像を取得することは不可能です。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用しポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURJPYの検証結果：

図2 テスト結果チャート