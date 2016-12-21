SAR取引システムは、Welles Wilderによって開発されたStop and Reversal（SAR）の動作を示しています。エキスパートアドバイザーは、ポジションの有無をチェックし、パラボリックシステムのパラメータによって決定されるパラボリック加速度でストップロスを移動させます。

新しいバーが開くたびに、EAはストップロスを放物線によって決まる値だけ移動させます。加速要因のために、ストップロスが移動する量は着実に増加します。その結果、ストップロスには顕著な加速が伴います。SARシステムについては、後で詳しく説明します。

Wilderは、放物線が現在の価格に触れる瞬間にSARの位置を逆転させるためにSARを考えつきましたが、提案されたシステムはSARを効果的な後続停止トレールストップとして使用します。

ランダムな売買ポジションを開くオプションは、EAにおけるストップロストレーリングシステムのオペレーションを示すために提供されています。EAは「ランダムトレードトグル」スイッチが「True」に設定されている場合にのみランダムポジションを開きます。スイッチが「false」に設定されている場合はEAは単独でポジションを開けません。

しかし、パラボリックシステムはアクティブなままです。つまり、EAは手動または他のEAによって開かれたポジションを追跡することができます。

このEAはまた、特定の時間まで新しいポジションを開けるのを遅らせる機能も備えています。遅延時間はタイマーによって設定されます。

EAの外部パラメータに簡単なコメントを付けて以下に示します。

Initial Stop-loss (points) — 初期決済逆指値（パラボリックトレーリング開始前）

SAR加速因子増分ステップ - パラボリック加速係数の増分（詳細は下記）。

SAR加速係数max。value — パラボリック加速係数の最大値（下記の説明を参照）

Random trade toggle — ランダムポジションをトグルで切り替える（true - 手動で取引を実行する能力を有効にする）

Timer frequency (sec) — 新しい取引を開始する前の遅れ。

システムは新しいバーが開くたびに新しい決済逆指値を計算する必要があります。ロングポジションの場合、新しい値は次のように計算されます。

SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)]

したがって、ショートポジションの場合、新しい決済逆指値は次のように計算されます。

SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP]

ここで