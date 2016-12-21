SAR取引システムは、Welles Wilderによって開発されたStop and Reversal（SAR）の動作を示しています。エキスパートアドバイザーは、ポジションの有無をチェックし、パラボリック加速度でストップロスを移動させます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel_System指標です。