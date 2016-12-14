コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PPO_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1142
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
PPO_Cloud.mq5 (8.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Tom Balfe


次の式に基づく計算による通常のオシレータ：

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年3月8日にコードベースに公開されました。


図1　PPO_Cloud指標

図1　PPO_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16060

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNormalized_Volume_Oscillator指標

取引口座にログインする 取引口座にログインする

このライブラリを使用すると、「Account disabled（アカウントが無効になっています）」というエラーが発生した後に取引サーバーに接続するプロセスを自動化できます。

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAiChannel_System_Digit指標

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPPO_Cloud指標