PPO_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Tom Balfe
次の式に基づく計算による通常のオシレータ：
PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年3月8日にコードベースに公開されました。
図1 PPO_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16060
