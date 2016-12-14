無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Normalized_Volume_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 968
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNormalized_Volume_Oscillator指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはNormalized_Volume_Oscillator.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Normalized_Volume_Oscillator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16059
取引口座にログインする
このライブラリを使用すると、「Account disabled（アカウントが無効になっています）」というエラーが発生した後に取引サーバーに接続するプロセスを自動化できます。Exp_PFE_Extr
PFEオシレータのシグナルに基づいたExp_PFEブレイクアウト取引システム
PPO_Cloud
相対的な平滑化された価格変動率を表すオシレータ。i-CAiChannel_System_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAiChannel_System_Digit指標