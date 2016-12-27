请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Tom Balfe
通常根据下面的公式计算振荡指标:
PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
本指标最初是使用MQL4语言编写并且首先于2008年3月8日发布于代码库中。
图1. PPO_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16060
Normalized_Volume_Oscillator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Normalized_Volume_Oscillator 指标。登陆到交易账户
这个开发库可以用于在出现“账户被禁用”的错误之后自动连接到交易服务器的过程。
i-CAiChannel_System_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel_System_Digit 指标。PPO_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 PPO_Cloud 指标。