代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PPO_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1353
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
PPO_Cloud.mq5 (8.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Tom Balfe

通常根据下面的公式计算振荡指标:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写并且首先于2008年3月8日发布于代码库中。

图1. PPO_Cloud 指标

图1. PPO_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16060

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Normalized_Volume_Oscillator 指标。

登陆到交易账户 登陆到交易账户

这个开发库可以用于在出现“账户被禁用”的错误之后自动连接到交易服务器的过程。

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel_System_Digit 指标。

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 PPO_Cloud 指标。