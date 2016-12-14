コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-CAiChannel_System_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1012
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAiChannel_System_Digit指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標は i-CAiChannel_System_Digit.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　i-CAiChannel_System_Digit_HTF指標

図1　i-CAiChannel_System_Digit_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16061

PPO_Cloud PPO_Cloud

相対的な平滑化された価格変動率を表すオシレータ。

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNormalized_Volume_Oscillator指標

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPPO_Cloud指標

Exp_PPO_Cloud Exp_PPO_Cloud

Exp_PPO_Cloud EA はPPO_Cloudオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。