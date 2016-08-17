CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PPO_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1130
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
PPO_Cloud.mq5 (8.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Tom Balfe

Oscilador común, calculado según la fórmula:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 08.03.2008.

Fig. 1. Indicador PPO_Cloud

Fig. 1. Indicador PPO_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16060

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Indicador Normalized_Volume_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Esta biblioteca permite automatizar el proceso de conexión al servidor comercial después de la aparición del error "Account disable".

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Indicador i-CAiChannel_System_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Indicador PPO_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.