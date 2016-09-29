この指標は別のウィンドウに「ティック 数量」または「実 数量」数量と履歴上の平均値を表示します。数量の平均値は現在の日と次の日の数量の予測を描画するために使用されます。

数量は曜日を考慮して平均されます。すなわち、平均は、月曜日の数量は以前の月曜日、火曜日は火曜日というようにして取られます。

指標入力パラメータで平均に使われる週数と表示される数量の種類を設定します。パラメータで指定されたものと異なる平均数の使用も可能です。端末に指定された数の週のデータがない場合、例えば「Max bars in chart」端末パラメータの値が不十分である場合、平均化に使われる週数は指定されたものよりもはるかに少なくなりえます。

平均化に使われた実際の週数は、平均値の行にマウスポインタを置いて見ることができます。この場合には、平均化に何週間が使用されたかはツールヒントで指定されます。

平均値の行は、さらにメディアンフィルタで処理することができます。また、いくつかの重要なピークを平滑化する危険性があることを考慮すべきです。デフォルトのメディアンフィルタは無効です。

平均化期間全体で相場サプライヤがアルゴリズムのパラメータを変更しなかった場合、現在の数量が平均値よりも非常に少ないか多い場合はよくわかります。このような状況は平均値に大した市場活動の減少または増加とみなすことができます。

他のものに加えて、ニューラルネットワークを適用するときにはそれらの学習のために以前の値だけでなく予測された数量値の使用もできます。