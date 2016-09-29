コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

平均数量（数量予測） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Victor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1407
評価:
(44)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は別のウィンドウに「ティック 数量」または「実 数量」数量と履歴上の平均値を表示します。数量の平均値は現在の日と次の日の数量の予測を描画するために使用されます。

数量は曜日を考慮して平均されます。すなわち、平均は、月曜日の数量は以前の月曜日、火曜日は火曜日というようにして取られます。

指標入力パラメータで平均に使われる週数と表示される数量の種類を設定します。パラメータで指定されたものと異なる平均数の使用も可能です。端末に指定された数の週のデータがない場合、例えば「Max bars in chart」端末パラメータの値が不十分である場合、平均化に使われる週数は指定されたものよりもはるかに少なくなりえます。

平均化に使われた実際の週数は、平均値の行にマウスポインタを置いて見ることができます。この場合には、平均化に何週間が使用されたかはツールヒントで指定されます。

平均値の行は、さらにメディアンフィルタで処理することができます。また、いくつかの重要なピークを平滑化する危険性があることを考慮すべきです。デフォルトのメディアンフィルタは無効です。

AverageVolumes

平均化期間全体で相場サプライヤがアルゴリズムのパラメータを変更しなかった場合、現在の数量が平均値よりも非常に少ないか多い場合はよくわかります。このような状況は平均値に大した市場活動の減少または増加とみなすことができます。

他のものに加えて、ニューラルネットワークを適用するときにはそれらの学習のために以前の値だけでなく予測された数量値の使用もできます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1603

Donchian（ドンチャン）チャンネル Donchian（ドンチャン）チャンネル

ドンチャンチャネルはリチャードDavoudドンチャンによって開発された技術的な指標です。

TradeBreakOut TradeBreakOut

極値のブレイクスルー指標

Easy Trend Visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ） Easy Trend Visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ）

Simple trends visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ）

CCIArrows CCIArrows

CCIテクニカル指標によってゼロレベルのブレークスルーの瞬間を固定し、これらの瞬間を色のついた点によって表示するセマフォシグナル指標