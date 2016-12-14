無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SMI_Correct_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSMI_Correct指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はSMI_Correct.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 SMI_Correct_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16001
Exp_SMI_Correct
Exp_SMI_CorrectエキスパートアドバイザーはSMI_Correct指標の色の変化に基づいています。AutoGannAutoTrend
この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。
i-CAi_Digit
i-CAi指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。i-CAiChannel
i-CAi指標のアルゴリズムを使用するエンベロープ指標