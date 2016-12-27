请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Alexander Piechotta
使用 i-CAi 指标算法的轨道线(Envelopes)指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. i-CAiChannel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16003
i-CAi_Digit
i-CAi 指标以最新的价格标签的形式根据所需的小数位数计算可能的通道的水平。SMI_Correct_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SMI_Correct 指标。
MT4Orders
同时使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的订单系统。i-CAiChannel_System_Digit
本指标使用 i-CAiChannel 通道实现了一个突破系统。