i-CAiChannel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
i-CAiChannel.mq5 (9.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者:

Alexander Piechotta

使用 i-CAi 指标算法的轨道线(Envelopes)指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. i-CAiChannel 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16003

