i-CAiChannel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alexander Piechotta
Indicador envelopes com uso de algoritmo do indicador i-CAi.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador i-CAiChannel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16003
