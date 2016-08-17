CodeBaseSeções
i-CAiChannel - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador envelopes com uso de algoritmo do indicador i-CAi.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador i-CAiChannel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16003

