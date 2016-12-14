コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

yEffekt_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
798
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つyEffekt指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はyEffekt.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　yEffekt_HTF指標

図1　yEffekt_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15990

i-CAi_StDev i-CAi_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた色付きのドットを用い追加的なトレンドの強さを表示する i-CAi指標

SMI_Correct SMI_Correct

Variation of the SMI indicator based on the "Momentum, Direction, and Divergence" book by Blau.

Simple ZZ 保合領域 Simple ZZ 保合領域

これは Simple ZigZag 指標を利用したさらなる実験です。この小規模なアップグレードでは、指標は価格の統合領域を見つけて色付きの長方形でマークすることができるようになりました。

i-CAi_StDev_HTF i-CAi_StDev_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi_StDev指標