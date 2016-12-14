標準偏差アルゴリズムに基いた色付きのドットを用い追加的なトレンドの強さを表示する i-CAi指標

これは Simple ZigZag 指標を利用したさらなる実験です。この小規模なアップグレードでは、指標は価格の統合領域を見つけて色付きの長方形でマークすることができるようになりました。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi_StDev指標