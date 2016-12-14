無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
yEffekt_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 798
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つyEffekt指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はyEffekt.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 yEffekt_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15990
i-CAi_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた色付きのドットを用い追加的なトレンドの強さを表示する i-CAi指標SMI_Correct
Variation of the SMI indicator based on the "Momentum, Direction, and Divergence" book by Blau.
Simple ZZ 保合領域
これは Simple ZigZag 指標を利用したさらなる実験です。この小規模なアップグレードでは、指標は価格の統合領域を見つけて色付きの長方形でマークすることができるようになりました。i-CAi_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi_StDev指標