コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_i-CAi - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
879
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_i-CAi.mq5 (8.1 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
i-CAi.mq5 (7.59 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


Exp_i-CAEエキスパートアドバイザーはi-CAi 指標の方向の変化に基づきます。シグナルはバーが閉じるときに移動平均線の方向の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたi-CAi.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス


H4での2015のEURJPYの検証結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15979

dTrend_HTF dTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つdTrend指標

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

i-CAi_HTF i-CAi_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi指標

ZZLevels ZZLevels

ZZLevels指標はSimple ZigZagを使用してフラットの境界と支持/抵抗レベルを検出します。