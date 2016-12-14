この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

これは人気高いジグザグ指標の簡易版です。このアルゴリズムはより高速で実行され、中間計算バッファは使用されずネストされたサイクルが含まれないため再描画はされません。