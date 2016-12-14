コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-CAi_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

i-CAi.mq5 (7.59 KB) ビュー
i-CAi_HTF.mq5 (9.64 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAi指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はi-CAi.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　i-CAi_HTF指標

