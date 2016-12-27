请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_i-CAi EA交易基于 i-CAi 指标方向的改变。当柱关闭时，如果移动平均的方向有改变就生成信号。
本EA交易需要编译好的 i-CAi.ex5 指标文件才能正确运行。把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上的交易历史。
在2015年 EURJPY H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15979
dTrend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 dTrend 指标。AutoFibAutoTrend
本指标基于最近的之字转向顶点来绘制价格通道和斐波那契水平。