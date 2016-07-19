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Exp_i-CAi - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_i-CAi построен на основе изменения направления движения индикатора i-CAi. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения мувинга.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-CAi.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор dTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Simple ZigZag
Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.
Индикатор i-CAi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SMI_Correct
Вариация индикатора SMI по книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".