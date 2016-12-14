コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DarvasBoxes_System_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
845
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、DarvasBoxesチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。

input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数

価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は青で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。


図1　DarvasBoxes_System_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15922

DarvasBoxes_System_HTF DarvasBoxes_System_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDarvasBoxes_System指標

ytg_Price_Peak_HTF ytg_Price_Peak_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つytg_Price_Peak指標

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDonchian_Channels_System指標

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

遅れのない日中ボラティリティの指標