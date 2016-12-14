



StatBars TO

この指標はVolume_Weighted_MA_Digitのアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。



価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は緑で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

価格ラベルは、ブレークアウトレベルとして使用されているチャネルの最新の値を示します。





図1 Volume_Weighted_MA_Digit指標