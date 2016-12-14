コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Fisher_org_v1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
764
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
Exp_Fisher_org_v1 EA はFisher_org_v1オシレータによって生成されたシグナルに基づきます。シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは、実行するために、コンパイルされたFisher_org_v1.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H12での2015のUSDCHFの検証結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15873

