私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_Fisher_org_v1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 764
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_Fisher_org_v1 EA はFisher_org_v1オシレータによって生成されたシグナルに基づきます。シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは、実行するために、コンパイルされたFisher_org_v1.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H12での2015のUSDCHFの検証結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15873
特異スペクトル分析法を使用してトレンドおよびフィルタリングノイズを抽出します。抽出された動向の平滑化およびノイズフィルタリング閾値は指標パラメータを調整することによって制御することができます。Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるVolume_Weighted_MA指標。
Fisher_org_v1オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。Volume_Weighted_MACandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたVolume_Weighted_MA指標