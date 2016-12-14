コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JFatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
739
(12)
この指標はJFatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。

価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は青で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

価格ラベルは、ブレークアウトレベルとして使用されているチャネルの最新の値を示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　JFatl_Digit_System指標

Volume_Weighted_MACandle Volume_Weighted_MACandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたVolume_Weighted_MA指標

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Fisher_org_v1オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

この指標は、Volume_Weighted_MA_Digitのアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついたFisher_org_v1オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標