ポケットに対して
インディケータ

XMA_BBx5_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

色付きの雲として最後の値を価格ラベルとして表示する、1つの移動平均に基づく2つのボリンジャーバンド

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　XMA_BBx5_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14841

