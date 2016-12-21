無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_FRASMAv2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_FRASMAv2エキスパートアドバイザーFRASMAv2移動平均の色の変化に基づきます。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは、実行するために、コンパイルされたFRASMAv2.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H12での2015のEURJPYの検証結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15817
FRASMAv2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。FDI
市場のボラティリティを測定するツールです。
FDI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FDI指標です。Volume_Weighted_MA
この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。