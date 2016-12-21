コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_FRASMAv2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
887
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
FRASMAv2.mq5 (11.39 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_frasmav2.mq5 (7.1 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_FRASMAv2エキスパートアドバイザーFRASMAv2移動平均の色の変化に基づきます。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは、実行するために、コンパイルされたFRASMAv2.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス


H12での2015のEURJPYの検証結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15817

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。

FDI FDI

市場のボラティリティを測定するツールです。

FDI_HTF FDI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FDI指標です。

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。