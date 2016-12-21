無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Volume_Weighted_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
StatBars TO
この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。「Length」期間の数量を合計し、各バーの数量を合計で割ります。これが各バーの重みです。
各価格と各価格の重みの積は最終的な公式で合計されます。
この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。
図1 Volume_Weighted_MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15836
