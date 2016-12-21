実際の著者：

StatBars TO

この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。「Length」期間の数量を合計し、各バーの数量を合計で割ります。これが各バーの重みです。

各価格と各価格の重みの積は最終的な公式で合計されます。

この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。

図1 Volume_Weighted_MA指標