Exp_FRASMAv2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1147
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
FRASMAv2.mq5 (11.39 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_frasmav2.mq5 (7.1 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O conselheiro Exp_FRASMAv2 baseia-se nas alterações de cor da média móvel FRASMAv2. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da linha do indicador mudar.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador FRASMAv2 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURJPY, H12:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Indicador FRASMAv2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

FDI FDI

Ferramenta para medir a volatilidade do mercado.

FDI_HTF FDI_HTF

Indicador FDI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

A ideia deste indicador de média móvel baseia-se em dar à barra com um maior volume maior peso no cálculo da média.