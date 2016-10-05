und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_FRASMAv2
852
Der Experte Exp_FRASMAv2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators FRASMAv2 gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Linie des Indikators geändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators FRASMAv2.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am EURJPY H12:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
