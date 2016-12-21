コードベースセクション
FDI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
FDI.mq5 (16.83 KB) ビュー
FDI_HTF.mq5 (8.97 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFDI指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはFDI.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　FDI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15818

