無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FDI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 784
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFDI指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはFDI.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 FDI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15818
Exp_FRASMAv2
Exp_FRASMAv2エキスパートアドバイザーFRASMAv2移動平均の色の変化に基づきます。FRASMAv2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。
Volume_Weighted_MA
この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。iWPRSignAlert
アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。