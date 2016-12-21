入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。

Exp_FRASMAv2エキスパートアドバイザーFRASMAv2移動平均の色の変化に基づきます。

この移動平均指標の考え方は、平均化するときに数量の大きいバーに大きい重みを与えることです。

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。