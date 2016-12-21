コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FDI - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
FDI.mq5 (16.84 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

iliko [arcsin5@netscape.net]

市場のボラティリティを測定するツールです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2009年2月18日にコードベースに公開されました。

図1　FDI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15811

