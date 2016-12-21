無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
実際の著者：
iliko [arcsin5@netscape.net]
市場のボラティリティを測定するツールです。
この指標はもともとMQL4で書かれ2009年2月18日にコードベースに公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15811
FRASMAv2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。Exp_FRASMAv2
Exp_FRASMAv2エキスパートアドバイザーFRASMAv2移動平均の色の変化に基づきます。