此 Exp_FRASMAv2 自动交易程序基于 FRASMAv2 移动平均线的方向改变。在柱线收盘时，如果指标线的颜色改变，则生成交易信号。
此 EA 需要指标的编译文件 FRASMAv2.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2015 品种 EURJPY H12:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15817
