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Exp_FRASMAv2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2304
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_frasmav2.mq5 (7.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
FRASMAv2.mq5 (11.39 KB) просмотр
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Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FRASMAv2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H12:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FDI_HTF FDI_HTF

Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении.

iDeMarkerSignAlert iDeMarkerSignAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.