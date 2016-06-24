Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_FRASMAv2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2304
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_FRASMAv2 построен на основе изменения цвета скользящей средней FRASMAv2. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FRASMAv2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H12:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор FRASMAv2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FDI_HTF
Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Идея этого индикатора скользящего среднего состоит в том, чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес в усреднении.iDeMarkerSignAlert
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.