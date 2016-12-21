入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFRASMAv2指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標はFRASMAv2.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 FRASMAv2_HTF指標