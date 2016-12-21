無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iDeMarkerSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 792
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
古典的なDeMarkerオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。
図1 iDeMarkerSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15791
Exp_ColorJFatl_Digit
Exp_ColorJFatl_DigitエキスパートアドバイザーはColorJFatl_Digit指標の色の変化に基づいています。Exp_iStochKomposter
iStochKomposter指標のシグナルに基づいた取引システムです。
Exp_ColorX2MA_Digit
Exp_ColorX2MA_DigitエキスパートアドバイザーはColorX2MA_Digit指標の色の変化に基づいています。iMFISign_HTF_Signal
iMFISign_HTF_Signal指標はiMFISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。