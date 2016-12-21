コードベースセクション
Nikolay Kositsin
古典的なDeMarkerオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

図1　iDeMarkerSign指標

図1　iDeMarkerSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15791

