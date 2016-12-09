Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iDeMarkerSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 814
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador DeMark clásico.
Fig. 1. Indicador iDeMarkerSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15791
El experto Exp_ColorJFatl_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit.Exp_iStochKomposter
Sistema comercial construido con las señales del indicador iStochKomposter.
El experto Exp_ColorX2MA_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorX2MA_Digit.iMFISign_HTF_Signal
El indicador iMFISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iMFISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.