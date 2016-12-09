CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iDeMarkerSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
814
Ranking:
(18)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador DeMark clásico.


Fig. 1. Indicador iDeMarkerSign

Fig. 1. Indicador iDeMarkerSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15791

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

El experto Exp_ColorJFatl_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit.

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Sistema comercial construido con las señales del indicador iStochKomposter.

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

El experto Exp_ColorX2MA_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorX2MA_Digit.

iMFISign_HTF_Signal iMFISign_HTF_Signal

El indicador iMFISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iMFISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.