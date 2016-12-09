El experto Exp_ColorJFatl_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit.

El experto Exp_ColorX2MA_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorX2MA_Digit.

El indicador iMFISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iMFISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.