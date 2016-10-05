CodeBaseKategorien
iDeMarkerSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators DeMarker.

in Abb.1. Der Indikator iDeMarkerSign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15791

