Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators iStochKomposter gebaut wurde.

Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorJFatl_Digit gebaut.

Der Experte Exp_ColorX2MA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorX2MA_Digit gebaut.

Der Indikator iMFISign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iMFISign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.