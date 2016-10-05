und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iDeMarkerSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 710
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators DeMarker.
in Abb.1. Der Indikator iDeMarkerSign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15791
Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorJFatl_Digit gebaut.Exp_iStochKomposter
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators iStochKomposter gebaut wurde.
Der Experte Exp_ColorX2MA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorX2MA_Digit gebaut.iMFISign_HTF_Signal
Der Indikator iMFISign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iMFISign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.