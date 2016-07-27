请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
信号量箭头指标, 基于经典 DeMarker 振荡器远离超买和超卖区域。
图例.1. 指标 iDeMarkerSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15791
Exp_ColorJFatl_Digit
此 Exp_ColorJFatl_Digit 自动交易程序是基于 ColorJFatl_Digit 指标的颜色变化。Exp_iStochKomposter
基于 iStochKomposter 指标信号的交易系统。
Exp_ColorX2MA_Digit
此 Exp_ColorX2MA_Digit 自动交易程序是基于 ColorX2MA_Digit 指标的颜色变化。iMFISign_HTF_Signal
指标 iMFISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iMFISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。