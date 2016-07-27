此 Exp_ColorX2MA_Digit 自动交易程序是基于 ColorX2MA_Digit 指标的颜色变化。

指标 iMFISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iMFISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。