iDeMarkerSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
信号量箭头指标, 基于经典 DeMarker 振荡器远离超买和超卖区域。

图例.1. 指标 iDeMarkerSign

图例.1. 指标 iDeMarkerSign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15791

