iMFISign_HTF_Signal指標はiMFISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変われば、インディケータには斜め矢印が表示されます。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. iMFISign指標の入力パラメータ： 
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // 指標計算の時間枠
uint ATR_Period=14;
input uint MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // 数量 
input uint UpLevel=70;                                 // 買われ過ぎレベル
input uint DnLevel=30;                                 // 売られ過ぎレベル

  2. 指標の可視化に必要なiMFISign_HTF_Signal指標入力パラメータ：
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 情報を表示する角
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット

  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なiMFISign_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標のトリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // アラート数

１つのチャートで複数の iMFISign_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたiMFISign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　iMFISign_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2　iMFISign_HTF_Signal指標約定シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15795

