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Индикаторы

iDeMarkerSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2097
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.

Рис.1. Индикатор iDeMarkerSign

Рис.1. Индикатор iDeMarkerSign

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit.

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

Эксперт Exp_ColorX2MA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorX2MA_Digit.