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iDeMarkerSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.
Рис.1. Индикатор iDeMarkerSign
Exp_iStochKomposter
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.
Exp_ColorJFatl_Digit
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit.Exp_ColorX2MA_Digit
Эксперт Exp_ColorX2MA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorX2MA_Digit.