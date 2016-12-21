私たちのファンページに参加してください
Exp_ColorJFatl_Digit - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 715
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
Exp_ColorJFatl_DigitエキスパートアドバイザーはColorJFatl_Digit 標の色の変化に基づいています。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorJFatl_Digit.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2014のEURUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15790
