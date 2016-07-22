CodeBaseSeções
iDeMarkerSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Demark.

Fig.1. Indicador iDeMarkerSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15791

