iDeMarkerSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1066
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Demark.
Fig.1. Indicador iDeMarkerSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15791
O conselheiro Exp_ColorJFatl_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit.Exp_iStochKomposter
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iStochKomposter.
O conselheiro Exp_ColorX2MA_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorX2MA_Digit.iMFISign_HTF_Signal
O indicador iMFISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iMFISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.