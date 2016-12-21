コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_iStochKomposter - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
718
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
iStochKomposter.mq5 (6.8 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_iStochKomposter.mq5 (7.59 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

iStochKomposter指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたiStochKomposter.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURAUDの検証結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15781

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

Exp_Chaikin_Volatility_StochasticエキスパートアドバイザーはChaikin_Volatility_Stochastic指標の色の変化に基づいています。

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChaikin_Volatility_Stochastic指標です。

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

Exp_ColorJFatl_DigitエキスパートアドバイザーはColorJFatl_Digit指標の色の変化に基づいています。

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

古典的なDeMarkerオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。