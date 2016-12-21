iStochKomposter指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたiStochKomposter.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURAUDの検証結果：

図2 テスト結果チャート