ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorX2MA_Digit - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
667
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorX2MA_Digit.mq5 (8.88 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA_Digit.mq5 (11.75 KB) ビュー
Exp_ColorX2MA_DigitエキスパートアドバイザーはColorX2MA_Digit指標の色の変化に基づいています。シグナルは指標の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorX2MA_Digit.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2014のGBPUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15792

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

古典的なDeMarkerオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

Exp_ColorJFatl_DigitエキスパートアドバイザーはColorJFatl_Digit指標の色の変化に基づいています。

iMFISign_HTF_Signal iMFISign_HTF_Signal

iMFISign_HTF_Signal指標はiMFISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

iStochKomposter_HTF_Signal指標はiStochKomposter指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。