ColorJFatl_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorJFatl_Cloud指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはColorJFatl_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorJFatl_Cloud_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15736
