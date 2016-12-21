コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iWPRSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
828
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
古典的なWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）に基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

図1　iWPRSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15725

