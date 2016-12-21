コードベースセクション
NRMA_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Rosh

多数のNRTR指標を実装した Konstantin Kopyrkin のよく知られた指標。指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年8月19日に公開されました。

図1　NRMA_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15664

