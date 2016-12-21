入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKalmanFilter_StDev指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDarvasBoxesCloud_HTF指標です。

古典的なストキャスティクスに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。

多数のNRTR指標を実装した Konstantin Kopyrkin のよく知られた指標。指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。