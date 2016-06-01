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NRMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rosh
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.08.2006.
Рис.1. Индикатор NRMA_Digit
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.TSICloud_HTF
Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ytg_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ExTrendV2_HTF
Индикатор ExTrendV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.