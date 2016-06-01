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Индикаторы

NRMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2308
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Rosh

Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.08.2006.

Рис.1. Индикатор NRMA_Digit

Рис.1. Индикатор NRMA_Digit

iStochKomposter iStochKomposter

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастика.

TSICloud_HTF TSICloud_HTF

Индикатор TSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ytg_Trend_HTF ytg_Trend_HTF

Индикатор ytg_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExTrendV2_HTF ExTrendV2_HTF

Индикатор ExTrendV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.