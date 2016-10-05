Der echte Autor:

Rosh

Der bekannte Indikator von Konstantin Kopyrkin, dessen viele Implementierungen des Indikators NRTR erstellt wurden, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von Preisschildern und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderliche Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:



input uint Digit=3;

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 19.08.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator NRMA_Digit