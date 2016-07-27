请观看如何免费下载自动交易
由 Konstantin Kopyrkin 提出的著名指标, 它产生了众多 NRTR 指标的实现。它将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。截取位数设置在输入参数 Digit:
input uint Digit=3; //截取位数
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标首次以 MQL4 实现, 并于 2006 年 08 月 19 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. 指标 NRMA_Digit
