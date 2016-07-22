CodeBaseSeções
Indicadores

NRMA_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1010
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
NRMA_Digit.mq5 (11.67 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Rosh

O conhecido indicador de Konstantin Kopyrkina, que gerou muitas implementações do indicador NRTR, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.08.2006.

Fig.1. Indicador NRMA_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15664

