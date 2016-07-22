Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRMA_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1010
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Rosh
O conhecido indicador de Konstantin Kopyrkina, que gerou muitas implementações do indicador NRTR, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.08.2006.
Fig.1. Indicador NRMA_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15664
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico estocástico.TSICloud_HTF
Indicador TSICloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador ytg_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ExMassV2
O indicador ExMassV2 permite avaliar as flutuações do mercado.